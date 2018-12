NRW-Bank mietet 7.000 m² in Blackstones Herzogterrassen

Die NRW-Bank hat in den Herzogterrassen, der ehemaligen WestLB-Zentrale in der Herzogstraße 15, rund 7.000 m² Bürofläche angemietet. Die im Stadtteil Friedrichstadt gelegene Immobilie gehört seit 2014 zum Bestand von Blackstone. Die NRW-Bank plant an dem Standort ab November 2019 ca. 300 Mitarbeiter unterzubringen. Die Standorte in der Kavalleriestraße 22 und Ernst-Gnoß-Straße 25 bleiben von der Neu-Anmietung unberührt. Die Suche nach einem geeigneten Standort, in dem alle Mitarbeiter untergebracht werden können, ist bis dato nicht von Erfolg gekrönt. Die Förderbank hatte bereits im vergangenen Jahr eine Ausschreibung getätigt, um bis 2021 alle auf einer Fläche von bis zu 55.000 m² zusammen zu ziehen.

.