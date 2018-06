NRW.Bank.Green Bond erneut in kürzester Zeit platziert

Die NRW.Bank hat ihren sechsten Green Bond mit einem Volumen von 500 Millionen Euro innerhalb weniger Stunden erfolgreich am Markt emittiert. Insgesamt wurde die Anleihe mehr als dreimal überzeichnet. Mit ihm werden umweltfreundliche Projekte in Nordrhein-Westfalen refinanziert. Darunter fallen unter anderem Windkraftanlagen und energieeffiziente Gebäudesanierungen.

„Der NRW.Bank.Green Bond legt den Schwerpunkt auf grüne Energie und sauberes Wasser in Nordrhein-Westfalen. Wir bieten somit unseren Investoren die Möglichkeit, sich für Umwelt- und Klimaschutz zu engagieren“, sagt Michael Stölting, Vorstandsmitglied der NRW.Bank. „Gleichzeitig gehen wir auf den Trend ein, dass immer mehr Unternehmen ihr Geld sowohl ökologisch sinnvoll als auch nachhaltig investieren und regenerative Ressourcen fördern wollen.“



Der NRW.Bank.Green Bond 2018 legt einen starken Fokus auf das Thema Energie. Schwerpunkte sind erneuerbare Energien wie Windkraft, energieeffiziente Modernisierung und Sanierung von öffentlichen Einrichtungen und privaten Immobilien sowie Clean Transport. Mit dem letztjährigen Green Bond der NRW.Bank, der ebenfalls ein Volumen von insgesamt 500 Millionen Euro hatte, wurden verschiedene ökologische Projekte aus den Bereichen Energie und Wasser refinanziert und dadurch im Jahr 402.000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart.



Die Investoren der Anleihe kommen mehrheitlich aus den Niederlanden, Frankreich und Deutschland – darunter die meisten mit Nachhaltigkeitsfokus. Konsortialführer waren die HSBC und die Commerzbank. Eine Börsennotiz erfolgt in Düsseldorf und am Green Exchange der Börse Luxembourg. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro.