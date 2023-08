NREP und Family Office gründen Joint Venture

NREP gründet ein Joint Venture mit einem deutschen Family Office zum Aufbau eines Logistikportfolios in Deutschland. Bei dem ersten gemeinsamen Projekt wird eine Logistikimmobilie mit ca. 18.500 m² in Mannheim entwickelt.

.

Für die Joint Venture-Partner werden NREPs Entwicklungs- und Managementplattform für Logistikimmobilien Logicenters und Evolutiq als Entwickler und Asset Manager fungieren. Mit dem Aufbau eines nachhaltigen Logistikportfolios konzentrieren sich die Joint Venture-Partner auf die weitere Stärkung ihrer Präsenz in Deutschland. NREP untermauert durch die Zusammenarbeit sein Bestreben, Logistiklösungen auf höchstem Niveau anzubieten.



Das erste Projekt des Joint Ventures ist eine Brachflächenentwicklung in Mannheim. Ziel ist es, auf einem ca. 28.000 m² großen Grundstück eine moderne und umweltfreundliche Logistikimmobilie mit ca. 18.500 m² vermietbarer Fläche zu errichten. Die Fertigstellung des Objekts ist für Q1/2025 geplant. Die Immobilie wird in der Friesenheimer Straße 2-4 in unmittelbarer Nähe des Mannheimer Stadtzentrums mit Anbindung an Frankfurt und Süddeutschland liegen. Der Mannheimer City Airport ist in weniger als 20 Minuten mit dem Auto erreichbar. Das Projekt in Mannheim wird im Einklang mit den ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen des Joint Ventures entwickelt. Mietinteressenten für das Objekt werden derzeit gesucht.