NREP und Familiy Office investiert in Meckenheim

Nach ihrem gemeinsamen Auftakt Mitte des Jahres in Mannheim [wir berichteten] investiert das Joint Venture nun in Meckenheim. Auf einem rund 40.000 m² großen Grundstück wird eine moderne Logistikimmobilie mit ca. 23.000 m² vermietbarer Fläche entstehen. Das Closing der Transaktion ist für Januar geplant.

.

Das jetzt erworbene Grundstück in der Heidestraße 18 gehört dem in Schieflage geratenen Hersteller der Weck-Gläser, der durch den Insolvenzverwalter Thilo Braun der Kanzlei Nehring, Braun und Sozien betreut wird. Auf dem Areal ist eine Logistikimmobilie mit ca. 23.000 m² vermietbarer Fläche geplant, das im Einklang mit den ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen des Joint Ventures steht. Die Immobilie liegt inmitten des etablierten Meckenheimer Industriegebiets – mit direkter Autobahnanbindung in die Niederlande sowie nach Belgien und Süddeutschland.



„Die Stadt Meckenheim begrüßt den zügigen Verkauf der Immobilie im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Firma Weck“, erklärt Bürgermeister Holger Jung. „So ist gewährleistet, dass es hier im Industriepark Kottenforst zu einer positiven Entwicklung kommen wird und die wertvollen Industrieflächen wieder adäquat genutzt werden. Die neue Immobilie kann für expandierende Meckenheimer Unternehmen, aber auch für neue Unternehmen von außerhalb, eine Chance sein, moderne Produktions- und Logistikflächen anzumieten, die wir im neuen Gewerbegebiet Unternehmerpark Kottenforst in der Form nicht anbieten können.“



Auf Seiten des Verkäufers haben Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung, BNP Paribas Real Estate und CMS Hasche Sigle den Verkaufsprozess begleitet. Für das Joint Venture war insbesondere Dentons Europe beratend tätig. Evolutiq und NREPs Entwicklungs- und Managementplattform für Logistikimmobilien Logicenters werden für die Joint Venture-Partner als Entwickler und Asset Manager fungieren.