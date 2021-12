NREP kauft M3 Capital Partners

Der nordische Immobilieninvestor North Real Estate Manager NREP A/S hat das auf Deutschland fokussierte Immobilienfinanzierungsgeschäft von M3 Capital Partners LLC übernommen. Die Transaktion wurde in zwei Phasen strukturiert. Dabei erwirbt NREP zunächst eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 49 Prozent am Immobilienfinanzierungsgeschäft von M3 und übernimmt nach einer Übergangsphase Anfang 2024 den restlichen Anteil. Freshfields Bruckhaus Deringer hat NREP beraten.

