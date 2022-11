NREP feiert Markteintritt in Deutschland

NREP baut sein Engagement in Deutschland aus: Die Dänen planen in den nächsten drei Jahren rund 500 Millionen Euro in Deutschland zu investieren. Im Fokus stehen die Assetklassen Logistik und Co-Living.

.

Beide Segmente sind nach Einschätzung von NREP aufgrund des demografischen Wandels stark nachgefragt und strukturell unterversorgt, sodass ein wachsender Bedarf an moderneren und nachhaltigeren Gebäuden besteht. In vielen der größten Städte in Deutschland herrscht zudem ein deutlicher Wohnungsmangel, während der Bedarf an hochwertigen Wohnungen steigt. NREP erwartet, dass sich das Defizit zwischen Angebot und Nachfrage in der Logistik fortsetzt, da der Paketversand bis 2025 auf über 5,7 Milliarden Sendungen pro Jahr und damit um weitere 40% verglichen mit 2020 ansteigen wird.



„Deutschland hat die stärkste Wirtschaft Europas und zeigt klare Urbanisierungstendenzen. Damit kann NREP die bebaute Umwelt von Städten verbessern und bereichern. Wir sind in der Lage, kundenorientiertere Produkte zu entwickeln und Nachhaltigkeits-Initiativen auf breiterer Basis umzusetzen. Das hat sich bei der bisherigen Expansion in Nordeuropa als erfolgreicher Ansatz erwiesen“, so Rune Kock, CEO Real Estate von NREP.



Die erste Investition in Deutschland erfolgt im Rahmen eines langfristigen Joint Venture mit der Artisa Group. Das Joint Venture plant, bis 2025 5.000 Co-Living-Apartments zu errichten. Die erste Investition beinhaltet zwei moderne Co-Living-Anlagen mit insgesamt 314 Einzelwohnungen. Eines der Objekte wird nach seiner Fertigstellung im Jahr 2024 im anerkannten DGNB-System Gold zertifiziert sein und befindet sich in der Nähe des neuen Geschäftsviertels Mediaspree in Berlin. Das zweite Objekt wurde vor einigen Jahren bereits zur Wohnnutzung umgebaut und kürzlich renoviert. Es befindet sich in zentraler Lage in Essen und ist nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.



Die Nachhaltigkeitsbilanz der Gebäude wird während ihres gesamten Lebenszyklus kontinuierlich verbessert. Zusätzlich arbeitet NREP an weiteren nachhaltigen Initiativen wie z. B. neuen Methoden zur Herstellung und dem Einsatz von Baumaterialien sowie die Förderung eines bewussteren Verbraucherverhaltens durch digitale Tools. Das Joint Venture hat bereits eine starke Pipeline, einschließlich unmittelbar bevorstehender Immobilienprojekte, die 670 Einheiten in Frankfurt umfassen. Alle Objekte werden unter Artisas etablierter Co-Living-Plattform CityPop betrieben, die vollmöblierte Wohnungen mit attraktiven Gemeinschaftseinrichtungen zu flexiblen Mietbedingungen anbietet.



„Die Unterversorgung des Wohnungssektors in Deutschland ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass wir einen der höchsten Anteile an Single-Haushalten in Europa haben, der bis 2035 voraussichtlich auf 44 % ansteigen wird. Das verbraucherorientierte Konzept von CityPop wird durch eine digitale App ergänzt, wobei ein Schwerpunkt auf Veranstaltungen und Aktivitäten für die Bewohner gelegt wird, um Verbundenheit und soziale Interaktion zu schaffen. Jedes Gebäude bietet lebendige Wohngemeinschaftsräume sowie ein umfassendes Angebot an On-Demand-Diensten und -Einrichtungen und eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel“, erklärt Alain Artioli, Präsident von Artisa Group.



„Fast 80% der Einwohner größerer deutscher Städte wohnen zur Miete, doch es besteht nach wie vor ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum in gut angebundenen Stadtgebieten. Wir wissen, an welchen Stellen dieser Druck am stärksten zu spüren ist, und sehen eine unmittelbare Chance, unser bewährtes Verständnis von Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und Stadtgestaltung auf den deutschen Markt anzuwenden - innovativ und modern durch das Co-Living-Konzept von City Pop“, so Jani Nokkanen, CIO Real Estate von NREP.