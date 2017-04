NPS will Berliner Sony Center versilbern

Der südkoreanische Pensionsfonds NPS will sich offenbar vom Berliner Sony Center trennen und damit die gute Marktlage in der Bundeshauptstadt nutzen. Das erfuhr unsere Redaktion aus Marktkreisen. Die Asiaten hatten die rund 132.000 m² große Trophy-Immobilie im Jahr 2010 und damit direkt nach der Wirtschaftskrise für 572 Mio. Euro erworben. Aufgrund des derzeitigen Immobilienbooms in Berlin dürfte der Marktwert des im Jahr 2000 fertiggestellten Ensembles inzwischen bei rund 1 Mrd. Euro liegen. Mit der Suche nach einem neuen Eigentümer sind BNP Paribas Real Estate und Eastdil Secured beauftragt. Bereits im Sommer soll der Deal über die Bühne gehen.

Der Pensionsfonds National Pension Service of Korea hatte den Kaufvertrag für das Sony-Center am Potsdamer Platz im Mai 2010 unterschrieben [Trophy-Immobilie "Sony-Center" verkauft]. Verkäufer und Vorbesitzer war ein Konsortium aus Corpus Sireo, The John Buck Company sowie dem Morgan-Stanley-Immobilienfonds MSREF VI International. Ein Verkauf bei der derzeitigen Marktlage könnte einer der größten Einzeldeals des Jahres 2017 am Berliner Immobilienmarkt werden.



Der in acht Gebäude unterteilte Komplex an der Bellevuestraße 5 im Berliner Bezirk Mitte umfasst circa 132.500 m² Mietfläche, bestehend aus Büroflächen, Wohnungen und Retailflächen. Hauptmieter der Büros sind derzeit Deutsche Bahn, Sanofi-Aventis sowie Facebook und der Büroflächenanbieter Wework. Das Gebäude ist nahezu voll vermietet.





