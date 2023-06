Novum zu Gast im Bundeswirtschaftsministerium

Vertreter der Hotelgruppe waren am 26. Juni 2023 als Redner zu Gast auf der Dialogveranstaltung „Welcome to Germany! Ausbildung und Arbeiten in Deutschland vereinfachen“ in Berlin. Bei dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz organisierten Event kamen zahlreiche hohe Vertreterinnen und -vertreter aus Wirtschaft und Politik zusammen, darunter Wirtschaftsminister Robert Habeck. Für die Novum Hospitality nahmen Olaf P. Beck, Director of Human Relations, und Front Office Agent Maryna Chernyshova teil.

