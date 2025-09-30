Novum und IHG kündigen Dual-Brand-Projekt für Ingolstadt an

Novum Hospitality und IHG Hotels & Resorts realisieren in Kooperation mit der Immorex GmbH ein Doppelhotel mit 122 Hotelzimmern und 107 Apartments in Ingolstadt. Das Konzept verbindet Kurzaufenthalt und Longstay-Angebote unter einem Dach. Die Eröffnung beider Häuser ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

„Mit der Unterzeichnung dieses Doppelprojekts feiern wir die nächste Standorterschließung für unsere Marke The Niu – im Kollaborationsverbund mit Holiday Inn. Gleichzeitig setzen wir ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung unseres Markenportfolios in enger Zusammenarbeit mit IHG Hotels & Resorts. Ingolstadt ist mit seiner wirtschaftlichen Dynamik und hohen Lebensqualität ein idealer Standort für dieses innovative Dual-Brand-Konzept“, so David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner Novum Hospitality.



Das kombinierte Hotelprojekt entsteht nördlich der Ingolstädter Altstadt, in der Hindenburgstraße 15, und soll im Sommer 2027 eröffnen. Auf das Holiday Inn – The Niu entfallen 122 Zimmer auf das Extended-Stay-Haus der IHG-Marke Candlewood Suites insgesamt 107 Apartments. Der neue Doppel-Brand-Standort an der verbindet damit Business, Mobilität und Freizeitwert. Die unmittelbare Nähe zum Audi-Werk sowie zu weiteren Wirtschafts- und Dienstleistungszentren bietet Mehrwert für Geschäftsreisende. Zeitgleich profitieren Gäste von der hervorragenden Verkehrsanbindung an den Nordbahnhof und die Autobahn sowie von kurzen Wegen in die historische Altstadt. Zahlreiche Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, wie das WestPark Shoppingcenter, runden das Angebot ab.



Das neue Holiday Inn – The Niu Hotel wird den Beinamen „Drift“ tragen und stellt damit nicht nur den Bezug zur Bewegung der nahegelegenen Donau her, sondern bezieht sich auch auf Ingolstadt als Technikstandort: Denn „Driften“ bezeichnet das kontrollierte Gleiten im Motorsport. Markentypisch wird sich dieser Storytelling-Ansatz zukünftig auch im Interior Design des 122-Zimmer-Hotels widerspiegeln. Das Hotel mit innovativer Ausstattung, Living Lobby und Co-Working-Spaces spricht vor allem Städtereisende, Familien und Businessgäste mit Kurzaufenthalten an.



Die Marke Candlewood Suites hingegen richtet sich gezielt an Langzeitgäste, Projektarbeitende und „Relocators“, die auf Apartmentkomfort mit Hotelservice setzen. Das neue Candlewood Suites Ingolstadt wird über 107 Apartments verfügen und Longstay-Gästen dank voll ausgestatteter Küchen, dem Self-Service-Shop „Candlewood Cupboard®“, Fitnessstudio und Wäscherei alle Annehmlichkeiten bieten, die für echtes „Zuhause-Gefühl“ sorgen.



Mit dem innovativen Dual-Brand-Ansatz vereint das Projekt zwei unterschiedliche Übernachtungskonzepte unter einem Dach und bietet so größtmögliche Flexibilität für verschiedene Zielgruppen. Die dadurch entstehenden Betriebssynergien nutzen Novum Hospitality und IHG Hotels & Resorts bereits erfolgreich an anderen Standorten – darunter Berlin und Düsseldorf sowie zukünftig Leipzig.



Für die Realisierung der beiden Hotelprojekte zeichnet die Immorex GmbH als Projektentwickler und -eigentümer für den kombinierten Neubau verantwortlich. „Die bisher sehr erfolgreiche Partnerschaft mit Novum Hospitality vertiefen wir jetzt an einem weiteren und wichtigen Standort wie Ingolstadt. Da sowohl Konzept als auch Team überzeugen, werden wir auch künftig gemeinsam weitere erfolgreiche Projekte realisieren“, so Immorex-Geschäftsführer Siegfried Greve.