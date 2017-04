Novum plant Niu-Hotel in zentraler Lage in Halle

Mit Vertragsunterzeichnung zwischen der Novum Hotel Group und der GP Papenburg Hochbau GmbH steht bereits der nächste Neubau für die frisch gelaunchte Eigenmarke Niu in der Pipeline. In Halle (Saale) planen das lokal ansässige Bauunternehmen und die privat geführte Hotelgruppe Anfang 2019 eins der neuen niu-Hotels mit 186 Zimmern auf einer Mietfläche von ca. 7.700 m² zu eröffnen. „Das ausgewählte Grundstück liegt an einem strategisch optimalen Standort, am Tor zu Halle, in Innenstadt und Bahnhofsnähe. Nach erfolgreicher Baugenehmigung planen wir den Spatenstich zum Jahreswechsel 2017/2018“, erläutert Klaus Papenburg, Geschäftsführer der GP Papenburg Hochbau GmbH.

.

Mit dem Hotelprojekt forciert Novum weiterhin massiv die Präsenz ihrer neuen Eigenmarke. So schraubt sich die Zahl der aktuellen Niu-Hotelprojekte auf 30 hoch – weitere aussichtsreiche Projekte im In- und Ausland sind bereits in Planung. „Vertrauensvolle Immobilienpartner und attraktive Standorte sind ein wichtiger Teil unserer Expansionsstrategie. Die Zusammenarbeit mit der Papenburg Unternehmensgruppe in Halle sehen wir daher als hervorragende Möglichkeit unser Portfolio gewinnbringend auszubauen“, erläutert David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner der Novum Hotel Group.