Novum plant Niu-Standort im Citygrove-Projekt

Moskauer Straße 29

Dass die Novum Hotel Group im Düsseldorfer Projekt des englischen Investors Citygrove European Developments Ltd. einchecken wird, ist bereits seit Mai bekannt [wir berichteten]. Jetzt markierte die Hotelkette den Standort in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt zu einem weiteren Expansionsziel seiner Lifestyle-Eigenmarke Niu und erhöht damit die Liste der Niu-Hotels auf 33. Und die Eröffnung des ersten Niu Hotels, das es bislang nur auf dem Papier gibt, läßt auch nicht mehr lange auf sich warten. Los gehts mit der ersten Eröffnung im November in Essen. Dort wird derzeit das erste Niu auf dem Areal der Europacenter AG an der Kruppstraße, Ecke Friedrichstraße fertiggestellt [wir berichteten], das den Grundstein für rund 60 bis 70 Niu-Standorte bis 2023 legen soll.

Während an der Essener Projektentwicklung nur noch der letzte Schliff fehlt, wird es in Düsseldorf noch mit der Eröffnung dauern. Der Baubeginn für das Projekt in der Moskauer Straße 29, das rund 438 Zimmer auf den Markt bringen wird, ist für Mitte 2018 geplant. Für das Projektmanagement wurde aber bereits die Gleeds Deutschland GmbH beauftragt. Architekt des Gebäudes ist Siemer Kramer Architekten Ingenieure aus Hamburg.