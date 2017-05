Novum Hotel kooperiert strategisch mit Aroundtown

Als einen handfesten Pakt, um die „beiderseitigen Wachstumsambitionen“ zu beflügeln, haben die Novum Hotel Group und Aroundtown Property ihre strategische Partnerschaft klassifiziert. Die Hamburger sind mit Verve auf den Expansionszug aufgesprungen, die Berliner haben ihren Fokus auf value-add-Immobilien in deutschen und niederländischen Boomtowns scharf gestellt. Als erste Maßnahme des konzertierten Schulterschlusses übernimmt Novum drei ehemals unter internationalen Labels agierende Hotels in Hamburg, Mainz und Osnabrück.

Das Kontingent - um welche Objekte es sich genau handelt, halten die Probanden noch unter Verschluss - stammt aus dem Portfolio einer Aroundtown-Tochter und wird rückwirkend zum 1. April 2017 an Novum vermietet. Langfristig. Die beiden Vier-Sterne-Häuser im Hamburg und Mainz treten künftig als Novum Select, der Premium-Marke der Gruppe, auf. Das Drei-Sterne-Hotel in Osnabrück trägt zeitnah das Eigenlabel Novum Hotel. Die Immobilien erhalten vor der Wiedereröffnung eine umfassende Vitalspritze: Die Einrichtung wird aufgefrischt, die Bäder sollen modernisiert werden.



Die Novum Hotel Group und Aroundtown Property kündigen gleichzeitig weitere Projekte an, die das Stadium des bloßen Sondierens bereits verlassen haben. Details sind allerdings bis dato ebenso wenig bekannt wie die Höhe des aktuellen Investitionsvolumens für das Rebranding des übernommenen Trios. Novum zählt derzeit 138 Hotels und bilanzierte zuletzt nach eigenen Angaben 120 Millionen Euro.