Novum Hotel expandiert im Norden

Die Novum Hotel Group forciert die Expansion mit seiner Millennial-Marke Niu im Norden. Auf den ersten Hotelstandort Essen folgt die Hansestadt Lübeck.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Novum Hotel Lübeck Niu

Lübeck: Eröffnung im April 2018 geplant

Das Niu Rig entwickelt die Hamburger Hotelgruppe in strategischer Bestlage – Am Bahnhof 17-19. Nach aktueller Planung eröffnet das 83-Zimmer-Hotel bereits im April 2018. Das Niu Rig erzählt vom Namen über Interieur bis hin zu Food und Drinks eine Geschichte inspiriert von Küste und Seefahrt. So ist der Name Rig – oder auch Takelage auf Deutsch – die Bezeichnung für die Art, wie ein Segelschiff mit Masten und Segeln bestückt ist. Kein Wunder, so war Lübeck ganze 500 Jahre Königin der Hanse und ist heute als Tor zur Ostsee eine unter Touristen immer beliebter werdende Destination.



Vom Bistro bis Living Lobby – alles fließt nahtlos ineinander über, ist vernetzt und lädt auch Locals zum Verweilen ein. Nicht zuletzt auch aufgrund der nordisch-frisch inspirierten Kulinarik à la Schwarzbrot, Rotspon, Makrele, Marzipan und Co sowie cooler Hintergrundmusik und neuester Technik. Im gesamten Hotel finden Besucher jederzeit und überall zahlreiche Steckdosen, smarte Flatscreens, USB-Ports und Highspeed-WLan.



Niu in Kiel nimmt Form an

Nachdem bereits Anfang des Jahres die Baugenehmigung des Erlebnishotels im ehemaligen Karstadtgebäude an der Holstenstraße erteilt wurde, nimmt das 113-Zimmer-Hotel auf rund 3.100 m² jetzt Stück für Stück Form an. Die Hotelgruppe mietet das denkmalgeschützte Objekt von der GVG Grundstücks- und Vermögensverwaltungs Andresen mbh [Kiel und Haarlem werden Niu-Standorte], und ab Mitte 2018 heißt es für das Kieler Niu Welly „Leinen los!“. Während die Hotelkette die oberen Etagen des Gebäudes belegen wird, sind die 700 m² des Erdgeschosses auch in Zukunft für den Einzelhandel vorgesehen.