Novum Hospitality zieht in den Alstercampus

An der Alster 63

Der stark expansiven Hamburger Hotelgruppe Novum Hospitality reicht der Platz im alten Headoffice nicht mehr aus und obendrein will Chief Executive Officer & Owner David Etmenan ein kreatives Umfeld für den Aufbau der Marke Niu schaffen. Das Resultat: Ein neues Gebäude musste her. Neben der einmaligen Lage am Wasser bietet das neue Headoffice am Alstercampus (An der Alster 57–63), das sich im Eigentum der Ärzteversorgung Niedersachsen befindet [wir berichteten], ein zukunftsweisendes Arbeitsplatzkonzept. Das Office verfügt über 2.000 m² und wurde bereits Anfang Oktober bezogen.

Um die Kreativität und Kommunikation unter den Mitarbeitern zu fördern, ist die zentrale Idee eine offene Raumfläche zu schaffen, die in flexibel nutzbare Zonen unterteilt ist. Eben ein zeitgemäßes und damit einhergehend sehr flexibles, freies Arbeitsumfeld – nicht nur für Generation Y eine Bereicherung. Zunächst schaute man sich hierfür die Mitarbeiterbedürfnisse umfassend an und konzipierte daraufhin einen passenden Büroaufbau.



Das Ergebnis ist ein eine Open-Space Lösung mit Wohnzimmercharakter samt Küche im Barlook. Die kommunikations- und kooperationsfreundliche Gestaltung fördert den zufälligen Kontakt und damit den Wissenstransfer, lädt zu Get-Togethers ein und stimuliert so die Arbeitsatmosphäre. Größere Gruppen, die vertraulich und intensiv arbeiten wollen, ziehen sich in den Multimedia-Konferenzraum mit Alsterblick zurück. Kleingruppen begeben sich hingegen in offen gehaltene Smalltalk-Ecken und an kleine Arbeitsstationen à la Coworking Space.





Team-Zonen und Think-Tanks: Flexibles Office für jede Arbeitssituation.



Wer einen Rückzugsort für konzentrierte, individuelle und vertrauliche Tätigkeiten sucht, der geht in den Think-Tank, denn dort ist man komplett allein. „Inspiriert vom Silicon Valley wollen wir durch unser innovatives Raumkonzept eine Wohlfühlatmosphäre für eine optimale Arbeitgeberattraktivität generieren und letztendlich auch eine produktive, kreative und effiziente Arbeitsumgebung schaffen", erklärt Novum-Chef David Etmenan den Umzug.