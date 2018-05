Novum Hospitality und GBI legen einen Grundstein für Niu Air in Frankfurt

Visualisierung des Niu Air

© Matthias Glatzel / GBI AG

Novum Hospitality und der Projektentwickler GBI AG starten mit einer Grundsteinlegung für ein Niu-Hotel mit 344 Zimmern in Frankfurt ein weiteres gemeinsames Projekt. Das Midscale-Hotel entsteht am Rebstockpark in der Leonardo-da-Vinci-Allee 38, in idealer Lage für Gäste der Mainmetropole, da dieses Viertel als Einfallstor zum stark frequentierten Messegelände gilt. Die Eröffnung wird voraussichtlich Ende kommenden Jahres sein.

