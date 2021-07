Novum Hospitality lanciert Serviced Apartment Brand

Mit Acora Living the City stellt die Hamburger Hotelgruppe Novum Hospitality ihre fünfte Eigenmarke vor. Das auf Serviced Apartments spezialisierte Angebot erweitert das Leistungsspektrum um auf das Gastbedürfnis zugeschnittene Long-Stay Unterkünfte. Als Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens ist die schrittweise Etablierung der Marke in Deutschland und Europa geplant. Langfristig ist die Präsenz von 30 Häusern vorgesehen.

.

„Während wir mit der Marke the niu seit ihrer Einführung partiell auf Long-Stay-Angebote an ausgewählten Standorten gesetzt haben, zielt acora Living the City auf die Bereitstellung eines ganzheitlichen Apartment-Angebots ab. Unsere langjährige Gastgebererfahrung ermöglicht es uns dabei, ideale Aufenthaltsbedingungen und zugeschnittene Serviceangebote zu schaffen. Als Antwort auf das erhöhte Marktbedürfnis im Long-Stay-Bereich möchten wir mit unserer neuen Marke das europaweite Gruppenwachstum vorantreiben“, sagt David Etmenan, Chief Executive Officer Novum Hospitality.



Serviced Apartments der Marke Acora Living the City sind auf das Gastbedürfnis zugeschnitten und vereinen private Wohnräume mit individuellen Hotelservices. Das Angebot richtet sich dabei gleichermaßen an Langzeit-Business- und Freizeitreisende sowie Expats und Übergangswohnende. Die flexibel hinzubuchbaren Services umfassen u.a. den persönlichen Concierge Room- und Wäscheservice. Alle Apartments verfügen über eine durchdachte Ausstattung bestehend aus Kühlschrank, Spülmaschine, Bluetooth-Musikbox, Klimaanlage und weiteren Gadgets. Apartments der Marke Acora Living the City fokussieren den technischen Innovationsaspekt: Der digitale Check-in und Check-out sowie automatisierte Abläufe im Bereich des Digital-Hostings und Rechnungsmanagements gehören zum Betriebsstandard. Die in den Häusern befindlichen Community-Spaces sind durch die Gäste individuell nutzbar. Kulinarisch wird das Long-Stay-Erlebnis durch das weit gefächerte F&B-Sortiment



Der zukünftige Expansionsfokus soll auf Deutschland und Europa liegen und sich auf Innenstadtlagen sowie Neubauten und konvertierte Objekte beziehen. Auch die Integration in Mixed-Use Konzepte ist denkbar. Derzeit befinden sich unter anderem drei Neubauprojekte in der Pipeline, zu denen weitere Details zeitnah bekannt gegeben werden. Langfristig möchte Novum Hospitality mit der Marke Acora Living the City auf 30 Häuser wachsen.