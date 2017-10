Novum Hospitality gewinnt Tobias Hanemann als Director of Operations Niu

Tobias Hanemann

Über 35 Niu Hotels befinden sich aktuell in der Entwicklungsphase und schon bald eröffnet das Niu Cobbles in Essen. Für einen erfolgreichen Start bringt Tobias Hanemann ab ersten November als Director of Operations Niu seine langjährige Führungserfahrung für die Millennial-Marke Niu ein. Zuvor war er als General Manager, Cluster General Manager und Head of Cluster Services u. a. bei Holiday Inn und Mercure Hotels tätig.

.

Hanemanns Aufgabenbereich umfaßt die komplette Operations-Klaviatur samt Implementierung der Hotels als erfolgreiche Hotelmarke auf dem nationalen und internationalen Hotelmarkt, die operative Hotelbetriebsführung und damit verbunden die Begleitung der zukünftigen Openings, den Auf- und Ausbau und die Auswahl des Personals, die Mitarbeiterführung und -entwicklung, die Organisation und Sicherstellung der reibungslosen Abläufe in allen Abteilungen sowie Entwicklung und Einhaltung der Qualitätsstandards.