Novum Hospitality eröffnet The Niu Mood in Mainz

Nur einen Katzensprung von der Mainzer Altstadt entfernt eröffnet Novum Hospitality das The Niu Mood. Das Midscale-Hotel ist mit 180 Zimmern das zweitgrößte Hotel in der Karnevals- und Medienmetropole Mainz. „Bisher war unsere Lifestyle-Marke The Niu im Rhein-Main-Gebiet nur einmal, in Frankfurt, präsent – jetzt folgt das zweite Haus“, freut sich David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner Novum Hospitality. „Mainz ist als pulsierende Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz ein attraktiver Standort, der Geschäftsreisende und Touristen anzieht. So sind wir sicher: Auch unser 16. The Miu Hotel wird ein Erfolg.“

Seinen Gästen bietet das The Niu Mood 180 geräumige Zimmer, darunter 99 Long-Stay-Apartments. „Wir überzeugen unsere Gäste in buntem Ambiente, mit kreativem Storytelling und tollen Persönlichkeiten“, verrät Hotel- und Cluster General Manager Philipp Klein. Der 37-Jährige leitete zuvor ein 4-Sterne-Superior-Hotel in Frankfurt.



Projektpartner beim Bau war die österreichische Investmentboutique Soini Asset. „Wir sind glücklich, mit Novum Hospitality nicht nur einen langfristigen Pächter für die Immobilie gefunden zu haben, sondern auch Teil der Erfolgsgeschichte dieses expandierenden Hotelunternehmens zu sein“, so Oliver Soini.



Mit der Neueröffnung des Niu Moods klingt die Expansion der Hotelkette in diesem Jahr auf hohem Niveau aus. Zahlreiche Neueröffnungen sind für die kommenden drei Jahre bereits angekündigt. Erst zu Beginn des Monats hatte Novum Hospitality und die Hauser & Thiery Verwaltungs GbR einen Mietvertrag über ein neues 120-Zimmer-Haus in der Landeshauptstadt Saarbrücken unterzeichnet. Das erste gemeinsame Projekt wird als Konversion in dem denkmalgeschützten Gebäude Beethovenstraße 21 in zentraler Stadtlage entstehen. Bereits in 2023 soll das neue Hotel mit Namen The Niu Steel eröffnen und über eine Bruttogrundfläche von ca. 7.800 m² sowie 27 Stellplätze verfügen.



Mit der Hauser & Thiery Verwaltungs GbR als Eigentümer und Projektentwickler gewinnt Novum Hospitality einen immobilienerfahrenen Partner. „Wir sind sehr froh über die Kooperation an diesem Saarbrücker-Topstandort. Unser sehr gut erhaltenes, wunderschönes denkmalgeschütztes Gebäude wird durch das Hotelkonzept the niu mit neuem Leben gefüllt, noch dazu tragen wir mit unserem Projekt auch positiv zur Entwicklung von Saarbrücken und dem Mühlenviertel bei“, so Erik Hauser, Architekt und Gesellschafter der Hauser & Thiery Verwaltungs GbR.