Novum Hospitality eröffnet Niu Charly in Frankfurt Ende 2018

Mitten in der lebendigen Wirtschaftsmetropole, zwischen Kopfbahnhof und Finanzdistrikt, entsteht eins der über 35 geplanten Niu-Hotels der Novum Hospitality. Nach aktueller Planung eröffnet das 189-Zimmer-Hotel in der Niddastrasse 60-62 bereits Ende 2018. Partner des Projekts sind die Commerz Real als Eigentümer sowie die Gold.Stein real estate M+E GmbH & Co.KG als Projektentwickler. Strukturiert wurde der Erwerb seitens der Commerz Real als Asset Deal in Form eines Forward Fundings. Der Beiname Charly ist eine Anlehnung an den Karlsplatz direkt vor der Hoteltür.

„In den letzten Jahren stieg die Kapazität auf dem Frankfurter Hotelmarkt, das haben auch wir erkannt und freuen uns umso mehr über den äußerst zentralen Standort. Zudem wird es nicht bei einem Niu-Hotel in Frankfurt bleiben", verrät David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner der Novum Hospitality.