Novum eröffnet das „The Niu Keg“ in Hamburg

Mit idealer Anbindung an Flughafen und City brachte die Novum Hospitality vorgestern das „The Niu Keg“ an den Start. Das Midscale-Hotel in Hamburg-Wandsbek ist das erste Hotel der Marke, das die Hotelgruppe an ihrem Unternehmenssitz Hamburg eröffnet. „Die Hansestadt ist für uns ein sehr wichtiger Standort“, betont David Etmenan, Chief Executive Officer and Owner Novum Hospitality. „Wir planen fünf weitere „The Niu“ Hotels, zusätzlich zu den 17 Hotels, die wir hier bereits unter den Markennamen Novum, Select, The Niu und Quality Ambassador betreiben.“ Das „The Niu Keg“ ist das erste Hotel der Lifestyle-Hotelmarke, das mit dem neuen, modernisierten Logo und Namen „The Niu“ auftritt.

