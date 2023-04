Novum Hospitality befördert Tobias Hanemann zum COO

Tobias Hanemann ist seit 1. April neuer Chief Operating Officer der Novum Hospitality. Der 45-jährige ist bereits seit 2017 für die Hotelgruppe tätig und trieb in seiner Zeit im Unternehmen verschiedene Großprojekte entscheidend mit voran. Nun ergänzt er das Führungsteam rund um CEO & Owner David Etmenan.

.

Hanemann verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Key Account und Regio-Sales und Operation. Er bekleidete im Laufe seiner Karriere unter anderem verschiedene General Manager Positionen für Althoff Hotels, die Intercontinental Hotel Group (IHG) und Accor. Bereits zuvor konnte Hanemann mit Novum Hospitality wichtige Meilensteine erreichen. Er formte die Marke The Niu in ihrer Entstehung bis zur Eröffnung des ersten Hotels in 2018 mit [wir berichteten] und gestaltete deren operative Standards mit Fokus auf eine rasche Expansion. Mit der Übernahme der Verantwortung für alle Marken forcierte Tobias 2019 eine konzernweite Reform zur dezentralen Regio-Struktur, für die The Niu der Vorreiter war. Nicht zuletzt eröffnete er 50 Hotels der Eigen- und Franchisemarken mit.



In seiner neuen Position als COO konzentriert sich Hanemann auf die Weiterentwicklung des operativen Kerngeschäfts. Dazu zählt die Fokussierung der Führungsmannschaft auf die betriebswirtschaftliche Analyse zur Verbesserung der Betriebsergebnisse, sowie Kostenersparnisse durch weitere Prozessoptimierungen. Im Procurement sollen durch nachhaltiges Reformieren der Einkaufswege, Lieferantenbeziehungen und Finanzierungsmöglichkeiten vorhandene Synergien weiter gestärkt werden.