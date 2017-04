Novum Group übernimmt acht weitere Häuser

Die Novum Hotel Group übernimmt acht weitere Hotels in Deutschland. Die privat geführte Hotelgruppe verfügt nun über ein Portfolio an bestehenden Häusern und Projektentwicklungen von 137 Hotels mit mehr als 15.000 Zimmern. Die Hotel-Landkarte der Kette wird durch die Neuzugänge noch dichter besetzt. Mit den hinzugewonnenen Standorten Inzell und Osnabrück sowie weiteren Häusern in Bremen, Stuttgart und Hamburg ist die Hotelgruppe nun an 45 Standorten in Europa vertreten. Alle übernommenen Häuser modernisiert und repositioniert Novum Schritt für Schritt.

In Hamburg kommt erstmals mit dem Quality Hotel Ambassador Hamburg ein Haus der internationalen Choice Hotels ins Portfolio. „Die Expansion per Franchising gelingt abermals und w...

[…]