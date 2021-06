Novum feiert Neueröffnung in Stuttgart und Eschborn

Die Novum Hospitality feiert mit ihrem langjährigen Projektpartner Merkur Development Holding die Eröffnung zweier weiterer Häuser der Lifestyle-Marke The Niu in Stuttgart und Eschborn. Das The Niu Form in Stuttgart verfügt über 182 Zimmer; das The Niu Belt in Eschborn wartet mit 259 Zimmern – davon 51 Apartments – auf. Nach Vorstellung des The Niu Timber in Esslingen [wir berichteten] und des The Niu Mesh im Oktober 2019 in Stuttgart [wir berichteten] sind damit nun insgesamt vier gemeinsame Projekte umgesetzt worden.

