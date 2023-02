Mit dem The Niu Amity und dem Acora Potsdam Living the City hat Hotelbetreiber Novum jetzt die ersten Hotels der beiden Marken in Potsdam eröffnet. Die beiden Neueröffnungen richten sich speziell an Freizeit- und Businessreisende im südlichen Berliner Umland.

Fotos: Novum Hospitality



[…]