Novum eröffnet Yggotel Spurv in Berlin

Am 1. März 2023 öffnete das neue Yggotel Spurv als Teil der Novum Hospitality in Berlin seine Türen. Das zweite Yggotel in der Hauptstadt liegt zentral in Wilmersdorf, unweit des berühmten Ku’damms. Als Teil der neuen Economy-Marke des Unternehmens steht das Yggotel Spurv unter einem skandinavischen Motto.

.

„Das Yggotel Spurv zeigt unsere Kompetenz, bestehende Hotels auf eine revitalisierende und zugleich nachhaltige Weise zu gestalten und nicht nur – wie von uns gewohnt – mit Neubauten zu glänzen“, erklärt David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner Novum Hospitality. „Darüber hinaus zahlt das Rebranding nicht nur auf unseren Nachhaltigkeitsansatz sowie das aufgewertete Gasterlebnis ein, sondern ermöglicht es uns, unser Portfolio zukunftsorientiert weiterwachsen zu lassen.“



Das frisch renovierte Hotel in der Paderborner Straße 10 verfügt über 61 Zimmer, verteilt über sieben Stockwerke, die getreu der Marke im skandinavischen Stil gestaltet sind. Mit seiner zentralen Lage in der Nähe des Berliner Kurfürstendamms eignet sich das Yggotel Spurv als Ausgangspunkt sowohl für touristische Entdeckungstouren sowie als Ruheoase für Geschäftsreisende in der Hauptstadt. Als zweites Yggotel in Berlin wurde das Spurv in unmittelbarer Nachbarschaft zum im April 2022 eröffneten Yggotel Ravn [wir berichteten] renoviert sowie modernisiert.



Der Fokus bei Yggotel liegt vor allem auf Rebranding und Revitalisierung von Bestandsgebäuden in erstklassigen Lagen. Beim neuen Yggotel Spurv wurde so in enger Zusammenarbeit mit dem Eigentümer eine umfassende Neugestaltung der Zimmer und der öffentlichen Bereiche des ehemaligen Novum Hotels Lichtburg vorgenommen. Auch bei der Weiterverwendung der vorhandenen Ausstattung legt das Unternehmen viel Wert auf soziales und nachhaltiges Handeln. Vorhandene Möbel und Ausstattungsgegenstände wie Stühle, Lampen, Regale, Teppiche und Vorhänge wurden für eine weitere Nutzung weitergegeben.



Im Rahmen der Expansionsstrategie des Unternehmens sollen bis Ende 2027 vier weitere Yggotel Hotels in Hamburg, Essen und Mannheim vorgestellt werden. Langfristig strebt Novum Hospitality an, die Marke Yggotel auch im europäischen Ausland zu etablieren.