Novum eröffnet Niu Fury in Aschheim

Novum Hospitality hat vor den Toren Münchens ihre erste Eröffnung gefeiert: Die Hanseaten haben in Aschheim das Niu Fury ans Netz geschickt. „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem The Niu Fury nun auch in Bayern, in unmittelbarer Nähe der pulsierenden Landeshauptstadt, vertreten sind. Das Niu Fury ist das elfte Hotel unserer expandierenden Marke und ebnet den Weg für zwei weitere the Niu-Häuser, die wir bis 2022 im Raum München an den Start bringen werden“, erklärt David Etmenan, Chief Executive Officer & Owner Novum Hospitality.

.

Partner bei der Realisierung des neuen Hotels in der Otto-Hahn-Straße 2 war die Bülow AG. Das neuste Hotel der Millennial-Marke verfügt über insgesamt 170 Zimmer und bietet Übernachtungsmöglichkeiten für Longstay-Geschäfts-, und Städtereisende. Seinen Namenszusatz verdankt das Hotel der unweit gelegenen Münchner Galopprennbahn. Das Kongresszentrum ICM liegt zwei Kilometer entfernt, die Münchner Innenstadt ist in zehn Kilometern zu erreichen.