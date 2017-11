Novum: COO Mario Pick verlässt die Gruppe

Mario Pick, der erst zu Jahresbeginn bei der Novum Hospitality als COO an Bord gegangen ist, wird das Boot offensichtlich schon wieder verlassen. Laut Brancheninformationen wird er die Hotelkette zum Ende des Jahres verlassen, um sich ab 2018 neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Weitere Gründe zu dieser überraschenden Personalmeldung wurden nicht genannt.

Der Hotelexperte war zuvor langjähriger Geschäftsführer der Welcome-Hotels. Nachdem die Warsteiner-Gruppe die Hotels an den britischen Investor Terra Firma verkauft hatte [Warsteiner Brauerei verkauft Welcome Hotels an Terra Firma], startete er als Chief Operations Officer (COO) und besetzte zudem einen Vorstandsposition bei der Hamburger Hotelgruppe. Der Manager sollte die reibungslosen Abläufe im gesamten Hotelbereich des in- und ausländischen Hotelportfolios unter Berücksichtigung der unternehmerischen Zielsetzungen (People, Profit, Sales) sowie der Qualitäts-, Sicherheits- und Hygienestandards strategisch steuern, koordinieren und kontrollieren.