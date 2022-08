Novotel und Ibis in Münster an der Startlinie

Zwei Hoteleröffnungen erwartet die Studentenstadt Münster am 1. September. Das Novotel Münster City und das Ibis Budget Münster City werden auf dem Eckgrundstück Herwarth-/Von-Steuben-Straße am Münsteraner Stadtring das Portfolio von Accor erweitern.

.

Das Hotel setzt sich aus einem fünfgeschossigen Bestandsgebäude sowie einem angeschlossenen Neubau zusammen, die insgesamt über eine BGF von 12.000 m² verfügen. Das Novotel Münster City, an der Von-Steuben-Straße 4-6 gelegen, geht mit 117 Zimmern, einer Lobby sowie einem Restaurant und sechs Tagungsräumen an den Start und bedient das Midscale-Segment. Das neue Ibis Budget Münster City ist ab dem 1. September in der Herwarthstraße 8 zu finden und zielt unter demselben Dach mit 123 Zimmern und einer Lobby auf das Economy-Segment ab.



Franchisepartner von Accor ist die Investhotel-Gruppe, die als Franchisepartner derzeit insgesamt sechs Hotels in Deutschland betreibt. Die Pläne für den Hotelneubau in Münster hatte das Unternehmen erstmals in 2018 vorgestellt. 2020 startete dann schließlich der Bau, der nun in der Eröffnung mündet. Deutlich schneller ging es bei dem damals parallel angekündigten Atlantic Hotel, das in unmittelbarer Nähe - an der an der Engelstraße /Ecke Herwarthstraße - realisiert wurde. Zech Bau startete mit dem Bau des 224 Zimmer-Hotels bereits Ende 2019 [wir berichteten], die Fertigstellung und Eröffnung des über 50 Mio. Euro schweren Neubaus erfolgte schließlich Ende letzten Jahres [wir berichteten].