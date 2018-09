Novopress erweitert Logistikkapazitäten in Neuss

Die Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG, ein Entwickler und Hersteller von Werkzeug-Systemen für die Sanitär-, Elektro- und Bauindustrie, räumt der Logistik mehr Platz ein. Auf Beratung und Vermittlung vib Realogis hat sich das 1969 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neuss für eine ca. 3.200 m² große Einheit in Neuss-Uedesheim entschieden. Novopress nutzt die mehr als 2.740 m² umfassende Hallen- und 475 m² Büro- und Sozialfläche als Wareneingangslager. In der weiteren Planung ist dort die Kommissionierung und Verpackung von Werkzeugsets für einen Bestandskunden aus dem Werkzeughandel vorgesehen.

.

„Das Objekt stellt für uns eine Punktlandung dar, da es sich einerseits in einem sehr hochwertigen Zustand befindet und andererseits verkehrsstrategisch günstig in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuzes Neuss-Süd liegt“, kommentiert Gert Rieger, Geschäftsführer der Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG.



Der Mietvertrag wurde langfristig geschlossen. Das mittelständische Unternehmen wird die Flächen in der Welser Straße 7 im vierten Quartal 2018 beziehen. Die Einheit ist Teil einer größeren Logistikanlage, die sich im Besitz eines privaten Eigentümers befindet.