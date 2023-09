Novo Interactive mietet in Victoria Lofts

Der Anbieter von Online-Glücksspielen Novo Interactive hat seinen Standort von Rellingen in den Hamburger Stadtteil Lokstedt verlegt. In den Victoria Lofts hat das Tochterunternehmen von Löwen Entertainment im September rund 780 m² Bürofläche im 1. Obergeschoss bezogen. Bauherr des Neubau-Gewerbehofs zwischen Nedderfeld und Osterfeldstraße ist die Graubner-Gruppe, Vermittler der Bürofläche ist Grossmann & Berger. Vermieter ist die DAGSR Vermögensbeteiligungs GmbH & Co. KG.

.

Zusammen mit einem Bestandsgebäude bilden die ‚Victoria Lofts‘ am Offakamp 7-9 ein Rechteck, das einen Innenhof mit mehreren Zufahrten, Parkplätzen und Ladezonen umschließt. Der Neubau mit Loftcharakter entsteht nach Plänen von Gaebler Bauplanung und verfügt bei drei Obergeschossen und zwei Tiefgaragen über rund 6.500 m² Gewerbefläche. Die Fassade ist mit rotem Wittmunder Klinker verkleidet und großformatigen Metall-Sprossenfenstern ausgestattet.



Mit Novo Interactive und den weiteren Mietern Oticon [wir berichteten], Wein am Limit [wir berichteten] und NXP ist der Gewerbehof zu rund 80 % vermietet.