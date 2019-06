Novia stellt Düsseldorfer „Float“ fertig

Das Großprojekt „Float“ im Düsseldorfer Medienhafen ist unter der Oberbauleitung der Novia Baumanagement GmbH fertig gestellt und vollständig an den Mieter übergeben worden. Nach dem Entwurf des italienischen Star-Architekten Renzo Piano realisierte der Bauherr, Immofinanz Float GmbH & Co. KG, den Bau der trapezförmigen Gebäudeteile auf dem rund 10.000 m² großen Grundstück. Hauptnutzer der Büroflächen ist die Uniper Kraftwerke GmbH, die im Mai 2017 gemeinsam mit der Immofinanz das Deckenfest feierte [wir berichteten]. Die oberirdische Baugrundfläche des von der Strabag PFS bewirtschafteten Ensembles [wir berichteten] beträgt 31.970 m², dazu kommt eine teilöffentliche Tiefgarage mit 730 Stellplätzen und weiteren 30.000 m². Im Erd- und 1. Obergeschoss eröffnen gleich mehrere Restaurants.

.

„Das Float-Ensemble war für uns etwas ganz Besonderes“, sagt Lars Tillack, Inhaber der Novia Baumanagement GmbH über das prominente Bauvorhaben am Hafen. „Mit der Übernahme der Oberbauleitung haben wir dieses sehr komplexe Projekt durch flache Hierarchien und in sehr enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit der Immofinanz bestmöglich realisiert. Gute und pragmatische Teamstrukturen liegen uns bei Novia sehr am Herzen. Unser Ziel ist es, immer die für den Auftraggeber wesentlichen Aspekte vorausschauend im Blick zu behalten und ein starker Partner in allen Projektphasen zu sein.“, so Tillack weiter.



Der schwimmend anmutende Bau des Ensembles prägt das Stadtbild am Düsseldorfer Medienhafen. Die fließende Anmutung der Gebäudeteile orientiert sich an Eisschollen und schafft so den Bezug zwischen Wasser und Hafen. Im Innenraum bietet das Float Bürofläche für die Uniper Kraftwerke. Das Gebäude in der Speditionsstraße 15 wurde mit LEED Gold Core & Shell (Leadership in Energy and Environmental Design) nach internationalen Maßstäben für nachhaltiges Bauen zertifiziert.