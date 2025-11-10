Novartis baut Werk in Halle (Saale)

Mit der Ansiedlung des internationalen Pharmaunternehmens Novartis in Halle (Saale) gewinnt Sachsen-Anhalt weiter an Bedeutung als Innovationsstandort für Spitzenmedizin. Das Unternehmen errichtet hier eine hochmoderne Produktionsstätte für Radioligandentherapien (RLT) – eine Schlüsseltechnologie in der modernen Krebsbehandlung. Die Investition stärkt nicht nur die medizinische Versorgung und Forschung in Deutschland, sondern ist zugleich ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt.

.