Novartis hat langfristige Mietverträge in München und Nürnberg abgeschlossen. In der bayerischen Hauptstadt unterschrieb das Pharmaunternehmen für 9.350 m² in der Alten Akademie. In Nürnberg sicherte sich das Unternehmen 5.500 m² im Güterwerk.

Alle Büroflächen in der Alten Akademie verge...

[…]