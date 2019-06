Novapierre Allemagne Fund erweitert Fachmarkt-Bestand

Principal Real Estate Europe hat als Asset- und Transaktionsmanager im Auftrag des von Paref Gestion gemanagten SCPI Novapierre Allemagne Fund einen Fachmarkt im hessischen Herborn sowie eine Einzelhandelsimmobilie in Rostock erworben. Über den Kaufpreis beider Liegenschaften wurde mit den jeweiligen Partnern Stillschweigen vereinbart.

