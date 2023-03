Die Lang Notarkanzlei bezieht 795 m² in der Kronprinzstraße 8 in der Stuttgarter Innenstadt. Vermieter des kleinen Kronprinzbaus ist Hines Immobilien, die das Gebäude an der Haupteinkaufsstraße in 2016 für einen Fonds der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe (ÄVWL) erworben hat . Die Anmietung wurde von JLL begleitet.

