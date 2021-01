Notariat Stoye-Benk mietet 1.500 m² im Mayoffice

Wenige Monate vor Fertigstellung ist das Neubauprojekt am Pragsattel zu 80 Prozent voll. Inwieweit noch die Vollvermietung bis zur Fertigstellung erzielt werden kann, bleibt abzuwarten. Denn der Büromarkt der schwäbischen Metropole hat aufgrund der Corona-Pandemie bundesweit den stärksten Einbruch bei der Neuvermietung erlitten.

GIEAG Immobilien AG verzeichnet bei ihrem Großprojekt Mayoffice auf dem Stuttgarter Pragsattel einen weiteren Vermietungserfolg. Neben der Adweko Consulting GmbH und der ISM International School of Management konnte der Projektentwickler die Stuttgarter Notarin Christiane Stoye-Benk als Mieterin für das komplette dritte Obergeschoss mit rund 1.500 m² modernster Bürofläche nebst Lagerfläche gewinnen. Damit sind bereits mehr als 80 Prozent der attraktiven Bürofläche des Mayoffice langfristig vermietet.



Die GIEAG wird im Verlauf des zweiten Quartals 2021 die aus den zwei Baukörpern Mayoffice und Mayliving bestehende Projektentwicklung in unmittelbarer Nachbarschaft zum Theaterhaus Stuttgart, dem Friedrichsbau Varieté und Höhenpark Killesberg fertigstellen. Die besondere Lage des Neubauprojekts direkt angrenzend an den neuen Theaterplatz sorgt für eine hohe Qualität der entstehenden Büro- und Wohnflächen.



„Die Fertigstellung einer Projektentwicklung ist immer eine besondere Phase. Dank unserer lebendigen und innovativen Architektur setzen wir städtebauliche Akzente, auf die wir sehr stolz sind. Bezüglich der freien Bürofläche im zweiten Obergeschoss mit ca. 1.500 m führen wir intensive Gespräche mit Mietinteressenten sowie mit Kaufinteressenten bezüglich der letzten Wohneinheiten im Ensembleteil Mayliving.“, so Thomas Männel, Vorstand der GIEAG Immobilien AG.



„Stuttgart verzeichnete im vergangenen Jahr aufgrund der anhaltenden Pandemie den bundesweit stärksten Einbruch bei der Neuvermietung von Büroflächen – laut einer aktuellen Studie von JLL mit einem satten Minus von 56 Prozent. Der erneute Vermietungserfolg zeigt, dass unser aktuelles Projekt aufgrund der Qualität und Lage trotz der schwierigen Situation gerade auf dem Stuttgarter Büromarkt diesem Trend trotzt“, unterstreicht Thomas Männel, Vorstand der GIEAG Immobilien AG.