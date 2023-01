Norton Rose Fulbright engagiert Prof. Dr. Claus Pegatzky

Prof. Dr. Claus Pegatzky

© Norton Rose Fulbright

Norton Rose Fulbright verstärkt seine deutsche Immobilienrechtspraxis mit Prof. Dr. Claus Pegatzky. Der Experte für Öffentliches Wirtschaftsrecht, der zunächst mehr als 15 Jahre in der öffentlich-rechtlichen Abteilung bei Freshfields Bruckhaus Deringer und anschließend für acht Jahre bei Greenfort in Frankfurt tätig war, wechselte zum 1. Januar 2023 als Counsel in das Frankfurter Büro der globalen Wirtschaftskanzlei.

.

Ein Beratungsschwerpunkt von Claus Pegatzky liegt im Bereich der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand und hier insbesondere von Immobilien- und Infrastrukturvorhaben. Darüber hinaus hat er vielfältige Mandate an der Schnittstelle zwischen öffentlich-rechtlichen und finanzrechtlichen Fragestellungen betreut. Neben der weiteren öffentlich-rechtlichen Unterstützung im Transaktionsgeschäft und der Arbeit an der Schnittstelle zu anderen Bereichen wie Corporate und Litigation, befasst sich Pegatzky intensiv mit dem Umweltrecht, dem Vergaberecht, dem Außenwirtschaftsrecht sowie dem Luftverkehrsrecht.



„Mit dem Zugang von Claus Pegatzky stärken wir unser Angebot mit einem erfahrenen Experten für Öffentliches Wirtschaftsrecht. Projekte an der Schnittstelle zur öffentlichen Hand können wir nun noch umfassender beraten“, kommentiert Dr. Stefan Feuerriegel, Head of Germany und Global Head of Real Estate von Norton Rose Fulbright.

„Norton Rose Fulbright verfügt über eine gut etablierte Immobilienpraxis und baut seine Kompetenzen in der Beratung bei Infrastrukturprojekten sowie in den regulierten Branchen weiter aus. Hier kann ich meine Erfahrungen bei rechtlichen Fragestellungen im Public Sector optimal einbringen“, fügt Claus Pegatzky hinzu.



Norton Rose Fulbright setzt damit den Ausbau der bundesweiten Immobilienpraxis unter der Leitung von Partnerin und Head of Real Estate, Deutschland und Co-Head of Real Estate, Europa, Mittlerer Osten und Asien Dr. Maren Stölting [wir berichteten] fort. Im September 2022 konnte die Kanzlei bereits mit Dr. Riccardo Marinello einen Immobilienrechtsexperten für das Frankfurter Büro gewinnen [wir berichteten].