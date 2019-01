NorthStar verkauft mehrere Immobilien in Deutschland

Nachdem NorthStar Realty Europe Corp. (NRE) den Frankfurter Trianon Mitte Dezember für 670 Millionen Euro verkauft hat [wir berichteten], hat sich der US-REIT nun von drei weiteren Immobilien in Deutschland getrennt. Die Verträge wurden bereits im Dezember unterschrieben. Zu den Immobilien gehört die im Frankfurter Ostend gelegene Büroimmobilie Uhlandstraße 2, die für 41 Mio. US-Dollar den Eigentümer wechselt. Die 6.935 m² große Immobilie nahe der EZB ist aktuell zu 78 % vermietet. Seit der Akquisition des ehemaligen Hauptquartiers der Werbeagentur Saatchi & Saatchi in 2015 hat NRE durch Asset Maßnahmen über 70 % der Flächen wieder vermieten können. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) liegt bei rund 4 %.

Neben der Immobilie in Frankfurt trennt sich NRE auch von zwei non-core Einzelhandelsimmobilien für einen Gesamtpreis von 4 Mio. US-Dollar. Dabei handelt es sich um die 3.483 m² große Handelsimmobilie am Neuen Markt 9, 10, 11, 12, 13 in Werl sowie um die 2.192 m² große Handelsimmobilie an der Kirchheide 39-42 in Bremen, die beide mit einem Leerstandsproblem zu kämpfen haben.