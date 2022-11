Norsk unterstützt soziales Engagement von Eintracht Frankfurt

Die Norsk Impact Investing gGmbH unterstützt Eintracht Frankfurt im Rahmen einer Vereinssport-Partnerschaft. Der Immobilieninvestor weitet damit sein Engagement im Sportbereich aus und wird sich im Sinne der ESG-Ausrichtung des Unternehmens künftig am Sponsoring von sozialen Projekten der Eintracht beteiligen.

.

„Als Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main fühlen wir uns der Region und den Menschen, die hier leben, auf besondere Weise verbunden. Um diese direkt zu erreichen und damit unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, fördern wir gezielt Projekte und Initiativen mit einem regionalen Impact. Wir freuen uns sehr, als offizieller Vereinssport-Partner neben den sportlichen Leistungen auch die sozialen Projekte von Eintracht Frankfurt zu unterstützen, die vor allem junge Menschen in ihrer sozialen und körperlichen Entwicklung fördern. In der Partnerschaft mit dem Traditionsverein sehen wir ein weiteres lohnendes und langfristig orientiertes Engagement von Norsk„, so Thomas Schulze-Wischeler, CEO der Norsk Deutschland AG.



„Unser Verein hat als einer der größten Klubs in Deutschland neben der Förderung des Sports, sowohl in der Breite als auch in der Spitze, und damit einhergehend dem Streben nach sportlichem Erfolg einen riesigen sozialen Auftrag. Mit unseren Schulsportprojekten und den zahllosen sozialen Aktivitäten ist Eintracht Frankfurt eine der gesellschaftspolitisch relevanten Stützen in Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Als regionaler Partner mit einem starken Fokus auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit passt Norsk deshalb hervorragend zu unseren Zielen und Werten“, erklärt Moritz Theimann, Geschäftsführer Marketing & Kommunikation von Eintracht Frankfurt e. V.



„Die Eintracht verbindet erstklassigen Profi-Sport mit spaß- und gesundheitsorientiertem Breitensport und steht gleichzeitig für verantwortungsvolles regionales Unternehmertum, das gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Beispielsweise der Kampf gegen Rassismus sowie der Einsatz für den Schutz und die Förderung von Kindern und Jugendlichen stellen Werte dar, die Norsk sehr am Herzen liegen und eine starke Verbindung zu Eintracht Frankfurt herstellen. Die Kooperation ist ein weiterer großer Schritt bei der Intensivierung unseres sozialen Engagements in der Region – wir freuen uns, dabei mit der Eintracht einen starken Partner an unserer Seite zu haben", kommentiert Paco Wieland, CSR-Officer der Norsk Deutschland AG.



Neben dem Engagement bei Eintracht Frankfurt e. V. unterstützt Norsk bereits sieben soziale Initiativen, darunter die gemeinsam mit der Arche Frankfurt gegründete Zukunftswerkstatt, die Jugendlichen Starthilfe für ihren Berufseinstieg gibt, sowie der Frankfurter Verein Rock Your Life, der sich um Zukunftschancen sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler kümmert. Neben der Leistung von Geld- und Sachspenden werden dabei auch Mentoring- und Praktikumsprogramme unterstützt. Das soziale Engagement von Norsk ist Teil der umfangreichen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, die neben der Planung und Realisierung nachhaltiger Gebäude und Stadtquartiere auch die Unterstützung und Förderung gesellschaftlicher Stakeholder umfasst. Mit Gründung der Norsk Impact Investing gGmbH im Dezember 2021 hat das Unternehmen den Grundstein für die Ausweitung seines sozialen Engagements gelegt und baut seine Kooperationen mit lokalen Initiativen kontinuierlich aus.