Norsk und Reich gründen Management-JV für Immobilienportfolien

Die Norsk Deutschland AG hat gemeinsam mit der Reich & Kollegen Real Estate Management GmbH & Co. KG das Joint-Venture Norsk & Reich Real Estate GmbH gegründet. Das Unternehmen wird integrierte Asset- und Property Managementdienstleistungen für eigene und externe Bestände sowie Restrukturierungsmandate für in Schieflage geratene Portfolien übernehmen und in Frankfurt/Main ansässig sein.

Norsk realisiert derzeit 9 Wohn- und Gewerbeprojekte mit einem Entwicklungsvolumen von über 400 Mio. Euro in sechs deutschen Städten und baut zudem einen eigenen Immobilienbestand auf. Reich begann im Jahr 2006 mit Hausverwaltungen in Leipzig und bietet heute bundesweit Asset und Property Management für mehr als 70 Objekte mit 800.000 m² AUM in allen Assetklassen an. Raquel Schulze Wischeler und Rolf Reich sind Geschäftsführer des neuen Unternehmens.



„Mit dieser Kooperation stärken und erweitern wir unsere Kapazitäten für das professionelle Immobilienmanagement, sowohl für unsere Developments als auch unseren wachsenden Bestand. Wir schaffen zugleich eine Plattform, um Managementmandate für nationale und internationale Investoren und Fonds zu übernehmen. Sie dient der Bündelung von Know-How in den Bereichen Projektentwicklung, Asset und Property Management und sichert eine professionelle Verwaltung und Bewirtschaftung mit einer Datenaktualität und -qualität, die den Reportingerfordernissen auch regulierter Fonds und institutioneller Investoren genügt. Mit dieser Kooperation sind wir auch bestens gerüstet für in Schieflage geratene Portfolien, die wir restrukturieren und neu ausrichten können. Wir freuen uns, mit Reich & Kollegen einen erfahrenen und engagierten sowie im Markt präsenten und exzellent vernetzten Kooperationspartner an unserer Seite zu haben“, erklärt Wischeler, CEO der Norsk.