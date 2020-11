Norsk kündigt energieeffizienten Büroneubau in Wiesbaden an

Die Norsk Deutschland AG hat in der Wiesbadener Hohenstaufenstraße ein 10.000 m² großes Grundstück zur Errichtung eines Bürohauses erworben. In unmittelbarer Nachbarschaft des Norsk-Projektes „h1“ wird der Frankfurter Immobilieninvestor nach den Plänen des Architekturbüros grabowski.spork ein weiteres energieeffizientes Bürogebäude mit ca. 14.500 m² Bruttogeschossfläche und einem Projektvolumen von über 75 Millionen Euro bauen. Eine positive Bauvoranfrage für das Projekt in der Nähe des Justiz- und Verwaltungszentrums an der Mainzer Straße liegt bereits vor.

.

„Auch unser neues Bauvorhaben in Wiesbaden wird in ökologischer, ökonomischer und sozialer Sicht ein nachhaltiges Projekt. Wir werden es innovativ mit intelligenter Technik ausstatten, um es als Energie-Plus-Haus mit höchsten Energieeffizienz-Standards zu entwickeln. Dabei setzen wir auf das Prinzip: Weniger ist mehr. Gemeinsam mit unseren Haustechnikplanern hatten wir in unserem Projekt ,h1’ ein Konzept entwickelt, das mit weniger Technikeinsatz vergleichsweise effizientere Ergebnisse als bei herkömmlicher Gebäudetechnik liefert. Dieses Konzept werden wir in der Hohenstaufenstraße einsetzen und weiterentwickeln. Der reduzierte und dennoch effektive Einsatz intelligenter Technik führt zu einem geringeren Energieverbrauch, geringeren Wartungskosten und für die Mieter somit zu einer geringeren Nebenkostenbelastung“, so Thomas Schulze Wischeler, Gründer und Vorstand der Norsk Deutschland AG.