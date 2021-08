Norsk erhält Baugenehmigung für Wiesbadener H1

Norsk Deutschland kann für seinen im März 2020 angekündigten energieeffizienten und ressourcenschonenden Büroneubau in Holzhybridbauweise in Wiesbaden loslegen. Die Stadt hat grünes Licht für das H1 gegeben, das nahe des Justiz- und Verwaltungszentrums an der Mainzer Straße entstehen wird.

