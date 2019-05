Norsk Deutschland plant Bürogebäude in Wiesbaden

Die Norsk Deutschland AG hat in Wiesbaden eine Liegenschaft zur Errichtung eines repräsentativen Bürogebäudes angekauft. Das ca. 1.000 m² große Grundstück in der Hohenstaufenstraße befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Justiz- und Verwaltungszentrums. Nach Entmietung und Abriss der Bestandsgebäude werden ca. 2.200 m² Mietfläche und 38 Tiefgaragenstellplätze nach Plänen des Wiesbadener Architekturbüros Grabowski.Spork errichtet.

