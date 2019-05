Norsk Deutschland schließt Sanierung des „Wiesbadener Palais“ am Kureck ab

Die Norsk Deutschland AG hat die Sanierung des Büro- und Einzelhandelsobjektes „Wiesbadener Palais“ im Zentrum der hessischen Landeshauptstadt abgeschlossen. Das 1907 erbaute Gebäude verkörpert mit seiner prachtvollen Architektur und seinem denkmalgeschützten Fassadenbild das historische Herzstück des Kurecks, dessen Entwicklung der Investor für die Eigentümerin IFM Immobilien AG federführend übernommen hat. Seit März 2017 sind 4.700 m² BGF auf einen modernen und exklusiven Standard gebracht worden.

.