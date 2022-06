Norma baut sukzessive Logistikinfrastruktur aus

Nachdem der Lebensmittel-Discounter gerade ein neues Kühl- und Tiefkühl-Logistikzentrum im sächsischen Rossau fertiggestellt und in Betrieb genommen hat, setzt Norma im ba­den-würt­tem­ber­gi­schen Dettingen den Spatenstich für das nächste hochmoderne Kühl­lo­gis­tik­zen­trum, um seine Logistikinfrastruktur weiter auszubauen.

.

In An­we­sen­heit des Norma-Vor­stands­vor­sit­zen­den, Gerd Kö­ber, wei­te­ren Ver­tre­tern der Ge­schäfts­füh­rung, der aus­füh­ren­den Un­ter­neh­men und der Po­li­tik wur­de der Bau­be­trieb am vergangenen Donnerstag mit ei­nem Spa­ten­stich fei­er­lich auf den Weg ge­bracht.



Nie­der­las­sungs­lei­ter Mir­co Schra­mey­er er­läu­ter­te bei der Fei­er­stun­de den Gäs­ten aus Po­li­tik und Me­di­en aus­führ­lich, dass die ge­sam­te Käl­te­tech­nik für die ins­ge­samt 4.990 m² Nutz­flä­che aus­schlie­ß­lich mit dem na­tür­li­chen, um­welt­freund­li­chen Käl­te­mit­tel CO2 be­trie­ben wird. Hoch­wirk­sa­me Dämm­pa­nee­le sor­gen für ma­xi­ma­le En­er­gie­ef­fi­zi­enz. Die Dach­flä­che wird mit ei­ner leis­tungs­fä­hi­gen, mehr als 650 kWp star­ken PV-An­la­ge aus­ge­rüs­tet, um so ei­nen Gro­ß­teil des Strom­ver­brauchs durch Son­nen­en­er­gie ab­zu­de­cken. Die Ka­pa­zi­tä­ten für die Plus­küh­lung wer­den auf 2.992 m² mehr als ver­dop­pelt, der spe­zi­el­le Frisch­fleisch­kühl­be­reich wächst auf 479 m². Die bis­her von ei­nem Dienst­leis­ter aus­ge­führ­te Tief­kühl­lo­gis­tik mit ei­ner Raum­tem­pe­ra­tur von mi­nus 24° wird auf ei­ner Flä­che von 1.479 m² künf­tig vor Ort selbst ab­ge­wi­ckelt. Da­mit wird die ei­ge­ne Lo­gis­tik ef­fi­zi­en­ter und jähr­lich kön­nen mehr als 300.000 km Fahr­stre­cke ein­ge­spart wer­den. Für die Mit­ar­bei­ter ent­ste­hen E-La­de­säu­len zum um­welt­freund­li­chen Auf­la­den ih­rer Fahr­zeu­ge mit selbst er­zeug­tem Strom.



Das ge­sam­te Vor­ha­ben soll mit ei­ner Bau­zeit von 7 Mo­na­ten fer­tig­ge­stellt wer­den und An­fang 2023 den Be­trieb auf­neh­men. In­ves­tiert wird ins­ge­samt ein knapp zwei­stel­li­ger Mil­lio­nen­be­trag. Mit der In­ves­ti­ti­on un­ter­streicht der Discounter zum ei­nen sei­ne Ex­pan­si­ons­stra­te­gie und zum an­de­ren sein Be­kennt­nis zu dem ver­kehrs­güns­tig an der Lan­des­gren­ze von Bay­ern und Ba­den-Würt­tem­berg ge­le­ge­nen Stand­ort. Von der 1991 er­öff­ne­ten Nie­der­las­sung wer­den ak­tu­ell 116 Fi­lia­len zwi­schen Kon­stanz und Crails­heim be­lie­fert. Per­spek­ti­visch kön­nen durch die Er­wei­te­rung des Lo­gis­tik­zen­trums bis zu 220 Fi­lia­len be­lie­fert wer­den.



Erweiterungsbau in Rossau in Betrieb

Ähnlich verhält es sich auch in Sachsen und Brandenburg. Dort hat Norma kürzlich nach zwölf Monaten Bauzeit den Erweiterungsbau seines Logistikzentrums in Rossau ans Netz geschickt. Für das neue, völlig klimaneutrale Kühl- und Tiefkühl-Logistikzentrum investierte das Unternehmen ebenfalls einen zweistelligen Millionenbetrag.



Auch hier hat Norma an seinem langjährigen Standort festgehalten. Der Discounter ist bereits seit 1993 in der sächsischen Kleinstadt angesiedelt. Inzwischen hat sich allerdings die von dort be­lie­fer­te Filialanzahl ver­drei­facht, was einen Ausbau der Kapazitäten dringend erforderlich machte. Aktuell werden von Rossau ne­ben den säch­si­schen und bran­den­bur­gi­schen Fi­lia­len auch Fi­lia­len in Tsche­chi­en beliefert.



Die 1.260 m² gro­ße Tief­kühl­flä­che (Raum­tem­pe­ra­tu­ren -24°C), das auf 2.510 m² aus­ge­leg­te Kühl­haus für die Plus­küh­lung (4°C), so­wie das rund 430 m² gro­ße Are­al spe­zi­ell zur Frisch­fleisch-Küh­lung (kon­stant bei 2°C) stel­len der­zeit die Be­lie­fe­rung von mehr als 150 Fi­lia­len si­cher. Per­spek­ti­visch kön­nen aus dem Ros­sau­er Lo­gis­tik­zen­trum bis zu 250 Fi­lia­len versorgt wer­den, wodurch auch ei­ner wei­te­ren Ex­pan­si­on in Sach­sen nichts mehr im Weg steht.



Wie in al­len Norma-Niederlassungen und ih­ren an­ge­schlos­se­nen Lo­gis­tik­zen­tren wurde auch in Ros­sau nur mo­derns­te Tech­no­lo­gie ein­ge­setzt. Die nutz­ba­re In­nen­raum­hö­he der Hal­le be­trägt min­des­tens sie­ben Me­ter und er­mög­licht so den Ein­satz neu­es­ter Hoch­re­ga­le. Der gro­ße An­spruch an Däm­mung und En­er­gie­ef­fi­zi­enz schlägt sich in hoch­wer­ti­gen Bau­ma­te­ria­li­en der Au­ßen­wän­de nie­der und setzt sich bei­spiels­wei­se auch bei der Küh­lung fort. Als Käl­te­mit­tel wird CO2 ein­ge­setzt, das sehr ef­fi­zi­ent und vor al­lem um­welt­freund­lich ist. Hin­zu kommt die auf dem Dach des Kühl­hau­ses in­stal­lier­te Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge mit ei­ner Leis­tung von 350 kWp. Der dar­aus ge­won­ne­ne Strom wird selbst ver­braucht - über­schüs­si­ge En­er­gie wird wie­der in das Netz ein­ge­speist.



Auf Expansionskurs

Im Rah­men des Ex­pan­si­ons­kur­ses ist das Tief­kühl- und Kühl­zen­trum in Det­tin­gen be­reits der zehn­te Neu­bau, den das Han­dels­un­ter­neh­men in jüngs­ter Zeit er­rich­tet. In Er­furt, Fürth, Mag­de­burg, Aichach, Rhein­böl­len und Dum­mer­storf bei Ros­tock so­wie im fran­zö­si­schen Sar­re­bourg wur­den die Nie­der­las­sun­gen zu­letzt kom­plett neu­ge­baut; in Re­genst­auf und Ros­sau wur­de je­weils ein Kühl­lo­gis­tik­zen­trum er­rich­tet.