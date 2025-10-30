Norkon und 25H kaufen Hansazentrum in Dresden von Garbe

Das Hansazentrum in Dresden-Neustadt hat neue Eigentümer: Das Mixed-use-Ensemble geht an ein JV von Norkon und der in Luxemburg beheimatete 25H Capital Management. Verkäuferin und Auftraggeberin war Garbe, die im Auftrag institutioneller Kunden tätig war. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

