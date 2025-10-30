Sanierung und Teilung in Planung
Norkon und 25H kaufen Hansazentrum in Dresden von Garbe
Das Hansazentrum in Dresden-Neustadt hat neue Eigentümer: Das Mixed-use-Ensemble geht an ein JV von Norkon und der in Luxemburg beheimatete 25H Capital Management. Verkäuferin und Auftraggeberin war Garbe, die im Auftrag institutioneller Kunden tätig war. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Das 1997 errichtete Hansazentrum befindet sich in der Fritz-Reuter-Straße 32-34 in zentraler Lage der Dresdner Neustadt und umfasst rund 27.000 m² Mietfläche in zwei Gebäudeteilen. Der Komplex verbindet ein Hotel- und ein Gewerbegebäude über ein gemeinsames Untergeschoss. Hauptmieter ist das NH Hotel Dresden Neustadt mit rund 18.500 m² Fläche und 269 Zimmern, der Gewerbeteil wird überwiegend als Büro- und Handelsfläche genutzt. Das Objekt zeichnet sich durch eine markante Architektur mit Atrium und sehr guter Sichtbarkeit an einer der Hauptverkehrsachsen aus.
Norkon hat mit dieser Transaktion seine Präsenz im deutschen Immobilienmarkt weiter verstärkt. Zuletzt erwarb das Unternehmen ein Behördenzentrum in Wiesbaden [wir berichteten] sowie den ehemaligen Kaufhof in Halle [wir berichteten]. Das Unternehmen plant, die Trennung der beiden Gebäudeteile auch rechtlich durchzuführen und das Hotel nach umfassender Sanierung und Neuausrichtung als Core Asset separat zu veräußern. Während des Verkaufsprozesses wurde darüber hinaus eine Betreibersuche für das Hotel mit 269 Zimmern durchgeführt.
BNP Paribas Real Estate hat die Transaktion begleitet.