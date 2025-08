Norkon kauft Wiesbadener Behördenzentrum für Iroko Zen

Norkon hat für den französischen SCPI Iroko Zen das modernisierte Behördenzentrum am Kreuzberger Ring in Wiesbaden erworben. Mieter ist das Land Hessen mit einem langfristigen Vertrag. Verkäufer ist Peakside aus dem Omega-Portfolio.

.

Norkon hat für den SCPI Iroko Zen den Kreuzberger Ring 17, 17a und 17b in Wiesbaden erworben. Die Flächen sind vom Land Hessen für knapp zehn Jahre angemietet und wurden erst kürzlich vollständig modernisiert. Das Objekt wurde im Jahr 2001 fertiggestellt und umfasst eine Mietfläche von rund 8.150 m² sowie 170 Stellplätze in der Tiefgarage.



„Wir freuen uns sehr über diese Transaktion und möchten uns für die hervorragende und stets zielorientierte Zusammenarbeit mit allen Beteiligten bedanken. Das Objekt passt mit seinem solventen Mieter und den modernisierten und effizienten Flächen genau in das Profil des Fonds“, sagt Andreas Ziegler von Norkon.



Das verkaufte Büroobjekt stammt aus dem Omega-Portfolio, das Peakside und die Partners Group im Jahr 2019 erworben hatten. Zum Zeitpunkt des Ankaufs umfasste das Portfolio 30 Büro- und Logistikimmobilien in deutschen Großstädten sowie in Frankreich und den Niederlanden.



„Mit dieser Transaktion setzen wir unsere Strategie zur Stabilisierung und schrittweisen Veräußerung des Omega-Portfolios konsequent fort. Für das Objekt konnten wir das Land Hessen als langfristigen Mieter gewinnen. Zudem haben wir die Immobilie umfassend energetisch modernisiert und optisch aufgewertet. Wir freuen uns, mit Iroko Zen einen neuen, langfristig orientierten Eigentümer gefunden zu haben“, sagt Simon Lutz, Partner bei Peakside.