Norkon kauft Vertriebszentrale von Leonardo-Hersteller „Glaskoch“

Der Leonardo-Hersteller Glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. KG hat im ersten Quartal im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion (SLB) seine Vertriebszentrale am Stammsitz in Bad Driburg-Herste an Norkon verkauft. Der Investmentmanager ist im Auftrag des französischen Investors Iroko Zen aktiv, der seit Anfang 2022 in Deutschland aktiv ist.

Das Bad Driburger Unternehmen hat die Firmengebäude aufgrund der wirtschaftlichen Lage verkauft. Als Teil der Transaktion seien auch Modernisierungen vereinbart worden. Der Kaufpreis lag bei 14 Mio. Euro „Nach Pandemie und Energiekrise haben sich die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft allgemein und auch für Glaskoch merklich verändert. Mithilfe des SLB stärkt die Gesellschaft durch die zusätzlichen finanziellen Mittel ihre Kapitalkraft, um die weitere Modernisierung des Unternehmens bankenunabhängig umzusetzen“ so der geschäftsführende Gesellschafter Oliver Kleine. „Der langfristige Vertrag mit Iroko Zen gibt uns Planungssicherheit für den Standort in Herste und bietet viele Chancen für die Zukunft“ so Oliver Kleine weiter.



Der Gebäudekomplex in der Industriestraße 23 verfügt über eine Fläche von über 23.000 m². Hierzu gehört auch das Aushängeschild des Lenoardo-Herstellers, der sogenannte Glass Cube, in dem Glaskoch seine Produkte präsentiert. Der geschlossene Mietvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Aengevelt war beratend tätig.