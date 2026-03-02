Norkon holt Penny in Ex-Galeria in Halle

Die Revitalisierung der ehemaligen Galeria-Immobilie am Halleschen Marktplatz gewinnt deutlich an Fahrt. Die Leipziger Norkon GmbH kann den zukünftigen Nutzungsmix um den Lebensmittel-Discounter Penny ergänzen.

.

Die Revitalisierung der ehemaligen Galeria-Kaufhof-Immobilie am Marktplatz 23–24 in Halle (Saale) schreitet planmäßig voran. Wie Geschäftsführer Konrad Mech mitteilt, wird der Discounter Penny das vollständig umgebaute Untergeschoss beziehen. Die neue Verkaufsfläche entsteht in der ehemaligen Feinkostabteilung von Galeria und erhält einen direkten Zugang vom Marktplatz. Eine neu installierte Rolltreppe wird die Kundenfrequenz gezielt in das Untergeschoss führen und eine optimale Anbindung an die Innenstadt gewährleisten.



„Mit Penny sichern wir die Nahversorgung in bester Innenstadtlage und schaffen gleichzeitig neue Frequenzimpulse für das gesamte Objekt“, erklärt Mech. „Die Kombination aus Lebensmittelhandel, Sportfachmarkt und Gastronomie bildet ein tragfähiges, zukunftsorientiertes Nutzungskonzept.“



Bereits übergeben wurde die Mietfläche an den Hauptmieter Intersport. Das Unternehmen wird Ende März seinen ersten Superstore in Deutschland in Halle eröffnen. Mit dem neuen Flächenkonzept setzt Intersport auf ein erweitertes Sortiment, innovative Präsentationsformen und ein modernes Einkaufserlebnis auf großflächiger Einzelhandelsfläche.



Parallel dazu eröffnet ebenfalls Ende März das italienische Gastronomiekonzept L’Osteria als erstes Restaurant im Objekt. Damit bleibt das Gebäude nicht nur Handelsstandort, sondern etabliert sich auch als gastronomischer Treffpunkt. Im Sommer folgt mit Café & Bar Celona ein weiteres Gastronomiekonzept, das den Marktplatz zusätzlich beleben und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weiter erhöhen soll.



Die schrittweise Wiederbelebung der Immobilie markiert einen wichtigen Meilenstein für die Innenstadtentwicklung von Halle (Saale). Durch die Mischung aus frequenzstarkem Einzelhandel und attraktiver Gastronomie entsteht ein vielseitiger Anziehungspunkt für Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Besucher sowie Touristinnen und Touristen.