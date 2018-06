Nordsee und Vincent Vegan ergänzen die East Side Mall in Berlin

Die außergewöhnliche gastronomische Vielfalt der East Side Mall an der Berliner Mercedes-Benz Arena im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wird um zwei weitere Anbieter ergänzt. Mit Nordsee zieht eine Gastronomiekette für Fisch und Meeresfrüchtespezialitäten ein, die hier auf rund 86 m² Ladenfläche ihr volles Spektrum anbieten wird.

.

Eine ganz neue Fast Food-Idee kommt von der Alster an die Spree: Das mit Food Trucks gestartete Unternehmen Vincent Vegan hat erst 2017 sein erstes festes Restaurant in Hamburg gegründet und eröffnet nun eine 51 m² große Filiale in der East Side Mall. Angeboten werden vegane Varianten von allem, was Fast Food-Freunde lieben: Burger, Currywurst u.v.m.



Die East Side Mall wird von Freo Group und RFR Holding GmbH bis Ende 2018 am östlichen Spreeufer, in einer der lebendigsten Lagen Berlins, errichtet. Direkt gegenüber des hochfrequentierten U- und S-Bahnhofs Warschauer Straße mit zusätzlichen Tram- und Busverbindungen gelegen, bietet die Mall rund 24.800 m² Einzelhandelsfläche sowie 4.900 m² Gastronomiefläche für insgesamt rund 120 Läden. Hinzu kommen 2.770 m² für ein Fit X-Fitnessstudio, 4.700 m² Büro- und Lagerfläche und 760 Pkw-Stellplätze.



Das Konzept setzt auf eine große Nutzungsvielfalt. Neben zahlreichen international bekannten Fashion-Stores und gastronomischen Highlights, bietet die East Side Mall auch ein breites Nahversorgungsangebot für die Anwohner des dicht besiedelten Trendbezirks Friedrichshain sowie die Angestellten der künftig rund 18.000 Büroarbeitsplätze im neuen Quartier. Rund 70 Prozent aller Mietflächen sind bereits vermietet.